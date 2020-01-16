UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ ASKERE TAKILDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da 1 kilo 100 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 6 gram Kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mağusa’da Mustafa Fedai isimli kişinin askeri bölge içerisinde sınıra yakın yol üzerinde yaya olarak görülmesi üzerine şüphelenen askerler, Mustafa Fedai’nin tespit edildiği noktanın yaklaşık 10 metre ilerisinde ise bir sırt çantasında şüpheli maddeler buldu. Çanta içerisindeki maddelerin uyuşturucu olabileceğinden şüphe eden askerler, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne haber verdi. Askeri bölükten aldıkları ihbar üzerine konu yere giden narkotik ekipleri ise konu çantada yaptığı kontrolde, şüpheli maddelerin yaklaşık 1 kilo 100 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 6 gram Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğunu tespit etti. Asker tarafından bölgede yaya olarak tespit edilen zanlı Mustafa Fedai ise tutuklandı. Zanlı Fedai’nin dün sabah verdiği gönüllü ifade ışığında ise mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan kod adı “İbo” olan Suriye uyruklu Qusai Al Mustafa da tespit edilerek tutuklandı. Zanlı Fedai ile Al Mustafa dün öğlen saatlerinde “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Uyuşturucu alışverişi için anlaştılar

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, 14 Ocak 2020 tarihinde askeri bölükten alınan bir bilgide Mağusa Karakeşliler Bölgesinde bulunan askeri bölük sorumluluk sahası içerisinde “Ayhan 4 nöbet yeri” olarak bilinen bölgede zanlı Mustafa Fedai’nin yaya olarak askeri bölge içerisinde ve sınıra yakın yol üzerinde tespit edildiğinin ve zanlı Fedai’nin tespit edildiği noktanın yaklaşık 10 metre yakınında ise bir çanta içerisinde şüpheli maddeler olduğunun öğrenildiğini belirtti. Alınan bilgi üzerine narkotik ekipleri tarafından konu yerin ziyaret edildiğini söyleyen Yıldırım, konu çanta içerisinde yapılan kontrolde yaklaşık 1 kilo 100 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 6 gram Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve zanlı Mustafa Fedai’nin tutuklandığını açıkladı. Yıldırım, zanlı Fedai’nin gönüllü ifade vererek 14 Ocak 2020 tarihinde zanlı Qusai Al Mustafa ile telefonda görüşüp zanlı Al Mustafa’dan Kokain türü uyuşturucu madde istediğini ve 500 TL karşılığında 1 gr Kokain almak için anlaşıp konu bölgeye zanlı Al Mustafa ile birlikte gittiklerini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı Fedai’nin vermiş olduğu gönüllü ifadesi ışığında zanlı Qusai Al Mustafa’nın da 15 Ocak 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Yıldırım, zanlı Al Mustafa’nın kullanımındaki kiralık araçta yapılan aramada çok az miktarda Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı tespit edildiğini açıkladı. Yıldırım, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlıların 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Mustafa Fedai ile Qusai Al Mustafa’nın tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.