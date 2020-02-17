UYUŞTURUCU OLAYINDA GELİŞME!

14.02.2020 tarihinde, Gazimağusa’da, J.J.D.G.(E-23)’nin kalmakta olduğu yurt odasında yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu ve bahse konu şahsın tutuklandığı bildirilmiştir. Yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.A.K. (E-20) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.