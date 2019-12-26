UYUŞTURUCU VERİP TECAVÜZ ETTİ!
Şok olay!
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Gazimağusa’da bir yurt odasında, arkadaşının uyuşturucu verdiği kızı darp ettikten sonra, zorla tecavüz eden Mahmud Elfeefi tutuklandı.
Ülkede kaçak olan Elfeefi ve kıza uyuşturucu veren Muath Owdetallah bu sabah mahkemeye çıkartıldı.
Zanlılar suçlarını kabul etti.
Haber Kıbrıs
Etiketler : Gazimağusa, yurt odası, uyuşturucu, tecavüz, Mahmud Elfeefi, Muath Owdetallah
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