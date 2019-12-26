GÖZ YAŞLARI SEL OLDU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa-Lefkoşa Anayolu Turunçlu kavşağı yakınlarında önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Esra Korcan, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Mağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınlarında önceki gün meydana gelen feci trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Esra Korcan, dün göz yaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

Lala Mustafa Paşa Camisinde düzenlenen cenaze törenine Korcan’ın ailesinin yanı sıra birçok seveni ve siyasi isimler de katıldı. Genç yaşta kızlarını trafiğe kurban vermenin acısını yaşayan aile, cenaze törenine katılan siyasi isimlere tepki gösterdi.

Acılı aile “Cenazede bürokrat görmek istemiyoruz. Cenazeyi terk edin” dedi.

Esra Korcan, Lala Mustafa Paşa Camisinde kılınan öğlen namazının ardından Mağusa Kabristanlığında toprağa verildi.