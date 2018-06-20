UYUŞTURUCUYA KARŞI İTTİFAK

Kızılay ve Yeşilay, madde bağımlılığına karşı ortak proje için harekete geçti.

İki kuruluş arasında imzalanan protokole göre KKTC, Şanlıurfa ve Adana’da madde bağımlılığıyla mücadele edenler için merkezler inşa edilecek. AMATEM’de uygulanandan farklı bir modelle, madde bağımlılarının tedavisi yapılacak.

Yeni bir model

Milliyet’e konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay ve Yeşilay’ın madde bağımlılığına karşı yürüteceği projeyi şöyle anlattı:

“İki kardeş kuruluş olarak protokolümüz var. Bu protokol çerçevesinde bir dizi ortak proje gerçekleştiriyoruz. Kızılay olarak Yeşilay’a rehabilitasyon kapasitesi kazandırmaya çalışıyoruz. Hastane ve rehabilitasyon merkezi. Bu anlamda KKTC, Adana, Şanlıurfa’da, Yeşilay’a rehabilitasyon hastanesi yapacağız. Bu yeni bir model. Toplumdan koparmadan, yoğun bir terapiye alınıyorlar. İlaç ve sosyal uyum projeleri var. Bu toplum tabanlı bir mücadele. AMATEM’de uygulanandan farklı, yeni bir model olacak.

Kızılay ile Güvenli Yaşam konsepti içerisindeki bir modül var. Vatandaş diyor ki, ‘Burada bir metruk bina var’. Bu metruk bina çeşitli suçlara yataklık ediyor. ‘Bunu ben kime şikayet edebilirim? Bu sorulara yanıtları içeren Kızılay modülü var.

Şanlıurfa’da, mülteciler arasında uyuşturucu yaygınlaşıyor, dolayısıyla bu ilin özel bir şekilde ele alınması gerekiyor. Kent nüfusuna göre Kilis’ten sonra en fazla Suriyeli Şanlıurfa’da. Şanlıurfa, özellikle Suriye’ye olan uzun kara sınırı nedeniyle uyuşturucu ticareti noktasında, geçiş noktası. Dolayısıyla buradan mültecilere yönelik bir model çıkartabilirsek diğer illere de başlayabiliriz.”

‘Kafeler açılacak’

“KKTC’de çok ciddi bir öğrenci nüfusu var. KKTC’de madde bağımlılığı, Türk öğrencileri arasında yaygınlaşıyor. Madde bağımlılığına ilişkin KKTC ile ilgili veriye dayalı olmayan kişisel gözlemlerim var. Yabancı öğrenci nüfusu fazla. Kumar nedeniyle hafta sonu oluşan akış ve bununla gelen riskler, casinolardaki hayat. KKTC’ye ayrı bir önem atfediyoruz, delegasyonumuz var.

Yeşilay ve Kızılay’ın katkısıyla gençlere yönelik kafeler açılacak. Bunlar gençlerin uygun şartlarda, ucuz ve sağlıklı gıda, içecek tüketebilecekleri mekanlar olacak. Kitap okuyabilecekler. Henüz netleşmedi ama Ankara, Konur Sokak’ta açmayı düşünüyoruz.”