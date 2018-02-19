'Uzaylıya benziyorsun' yorumu çıldırttı!

İstanbullu Gelin dizisinde Senem teyze karakterini canlandıran Neslihan Yeldan takipçisinin "Botokstan gülemiyorsun, uzaylıya benzemişsin" yorumunu görünce çok bozuldu.

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Senem teyze karakterini canlandıran Neslihan Yeldan, takipçisinin yaptığı yoruma içerlendi.

"BOTOKS DA YOK DOLGU DA"