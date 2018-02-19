'Uzaylıya benziyorsun' yorumu çıldırttı!
'Uzaylıya benziyorsun' yorumu çıldırttı!
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İstanbullu Gelin dizisinde Senem teyze karakterini canlandıran Neslihan Yeldan takipçisinin "Botokstan gülemiyorsun, uzaylıya benzemişsin" yorumunu görünce çok bozuldu.
Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin dizisinde Senem teyze karakterini canlandıran Neslihan Yeldan, takipçisinin yaptığı yoruma içerlendi.
"BOTOKS DA YOK DOLGU DA"
Neslihan Yeldan'a bir takipçisi, "Şu botoks ile dudakları bıraksa artık teyze uzaylıya benziyor." yazdı. Yeldan takipçisine şöyle cevap verdi: "Hanımefendi teyzenin yüzünde botoks da yok dolgu da"
Etiketler : Neslihan Yeldan, takipçi, Botoks
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