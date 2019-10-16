Uzmanlar bolca tüketilmesini öneriyor!

Maydanoz kaç kalori? Maydanozun besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki masamızdan eksik etmememiz gereken maydanoz kaç kaloridir? Maydanoz besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de maydanozdur. Maydanoz oldukça besleyici bir bitkidir ve sağlığımızı büyük ölçüde artırabilen bol miktarda vitamin ve antioksidanlara sahiptir. Maydanoz uzmanlar tarafından bolca tüketilmesi tavsiye edilen yeşil yapraklı sebzelerdendir. İşte maydanozun besin değerleri ve kalorisi…

MAYDANOZ KAÇ KALORİDİR: 100 gram maydanoz yaklaşık 36 kaloridir.

MAYDANOZUN BESİN DEĞERLERİ

30 gram maydanozda bulunan besin değerleri:

Protein: 1 gram

Yağ: 1 gramdan az

Lif: 1 gram

A Vitamini: Referans Günlük Alımın (RDI)% 108’i

C Vitamini: RDI’nin % 53’ü

K Vitamini: RDI’nin % 547’si

Folat: RDI'nın % 11'i

Potasyum: RDI’nın % 4’ü

(RDI): Tavsiye edilen günlük alınması gereken besin miktarı olarak Türkçe'ye çevrilebilecek olan (Recommended Daily Allowance) kelimelerinin baş harflerinden oluşan RDA toplumun yaklaşık %98'inin ihtiyacını belirlemek için oluşturulmuş bir standarttır.