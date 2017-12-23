Vatandaşın ilaç çilesi bitmiyor

Eniz ORAKCIOĞLU

Diyabet hastalığı ile mücadele eden Hasan Baytunç, kısa bir süre önce böbrek rahatsızlığına yakalandığını ve doktorun kendisine ilaç yazdığını anlatarak, “Anti-potasium adlı ilacı 17 Kasım tarihinde kullanmaya başladım. İlacın kutusunda 20 adet ilaç var ve günde 2 adet kullandığım için 10 günde bir paket ilaç bitmiş oluyor. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde eczane bölümüne reçeteyi verdiğim zaman bana 2 kutu verdiler ve 20 günde ilaçlarım bitti. Tekrar almaya gittiğimde ise gelmez, az gelir diyerek elim boş döndüm. Özel eczanelere de bu ilacın gelmediğini, özel istek üzerine getirilebileceğini ve fiyatının da 191 TL olduğunu öğrendim” dedi.

Vatandaş mağdur ediliyor

Devlette bazı ilaçların olmaması veya az gelmesi ile vatandaş mağdur ediliyor, parası olmayan kişiler nasıl tedavi olacak, kaldı ki ben bu ilacı her gün kullandığım için ayda 3 paket yani 500 TL civarında bir para harcamalıyım. Yetkililerin artık bu soruna bir çare bulması gerekiyor.

Yeni Bakış