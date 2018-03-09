VATANDAŞIN VE ÇALIŞANIN GÜNAHI NE?

Lefkoşa Araç Kayıt Dairesi, personel eksikliği nedeniyle hizmet vermekte zorlanıyor.

Lefkoşa’daki Araç Kayıt Dairesi, ülkenin hizmet açısından en yoğun mesai yapan kurumlarından biri olmasına karşın, yanlış uygulamalar sonucu sıkıntılı günler yaşıyor. Vatandaşın her gün yoğun bir şekilde ziyaret ettiği daireye bağlı personelden biri, Girne’deki Araç Kayıt Dairesi’ndeki eksiklik gerekçe gösterilerek buraya tayin edilince, geride kalan çalışanlar adeta nefes almadan iş yapmak zorunda kalıyor.

“Tuvalete bile gitmeye vakit yok”

Yeni Bakış’a konuşan ismini vermek istemeyen bir daire çalışanı, “Dairemizde mesai zaten yoğun, her gün yüzlerce vatandaşın işlemlerine yanıt vermek durumundayız. Buna karşın bir arkadaşımız geçtiğimiz günlerde Girne’de eksik personel var gerekçesiyle buraya gönderilince, adeta tuvalete bile gitmeye vaktimiz olmadan çalışmak durumunda kaldık” dedi.

Yeni Bakış