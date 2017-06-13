VE BİR DEVRİN SONU!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 'Sabri Sarıoğlu' konusundaki tavrını değiştirmedi.

Sözleşmesi sona eren ve Başkan Özbek ile sarı kırmızılı yönetimin kontrat yenilemeyi düşünmediği Sabri Sarıoğlu'nun tam 16 yıllık Galatasaray kariyeri sona yaklaştı.

Teknik direktör Tudor da, Sabri hakkındaki kararı başkan Özbek'e bırakıp çekimser bir tavır sergilerken, Sportif Direktör Cenk Ergün ile toplantı gerçekleştiren Dursun Özbek'in, 'Reis' lakaplı oyuncu ile yeni sözleşme yapılmasını istemediğini tekrar belirtti.