Virajı alamayan beton mikseri yan yattı
Yoldan çıkan beton mikseri, sol yan kısmı üzerine devrilerek durdu.
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Girne-Çamlıbel anayolu üzerinde, bugün öğleden sonra, sağa meyilli viraja sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, yoldan çıkarak yan yattı. Kazadan hafif yaralarla kurtulan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre kaza, bugün saat 15:00 sıralarında meydana geldi.
31 yaşındaki sürücü Mehmet Şan, yönetimindeki PL 133 plakalı boş beton mikseriyle Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitköy civarında sağa meyilli virajda aracın kontrolünü kaybetti.
Yoldan çıkan beton mikseri, sol yan kısmı üzerine devrilerek durdu.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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