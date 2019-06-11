ORTAK TEPKİ!

Kıbrıs Rum Yönetiminin, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yapan Fatih Gemisi'nin personeli ve Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi ile işbirliği yapan şirketlerin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi için uluslararası tutuklama emri çıkarmasına Türkiye’den ve KKTC’den sert tepkiler gelirken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sessizliğini korudu.



Rumların tutuklama kararını değerlendiren Başbakan Ersin Tatar, “Bir yasa dışılık, haksızlık, hukuksuzluk yapan varsa o da bizim önerilerimizi ve haklarımızı yok sayarak anlaşmalar ve araştırmalar yapan Rum tarafıdır” dedi.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konunun barışçı yöntemlerle çözümlenmemesi halinde karşı tedbir alınacağı uyarısında bulundu. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise “Rumlar sonucuna katlanır” şeklinde konuyu değerlendirdi.



Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’de hiçbir aksamaya mahal vermeden faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Kıbrıs Türklerini yok sayarak ve haklarını gasp ederek hareket eden GKRY'nin bu haddini aşan karar şayet doğru ise bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği olmayacaktır. Bu cürette bulunduğu takdirde gereken cevabı vereceğimizden de kimsenin şüphesi bulunmamalıdır.' dedi.

Türkiye’den ve KKTC’den dün gün boyunca Kıbrıs Rum Yönetiminin aldığı karara tepkiler çığ gibi yükselirken KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan konuya ilişkin her hangi bir açılama gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.