WhatsApp’tan yeni haber!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın merakla beklenen güncellenmesi yayınlandı.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp bu defa Android cephesi için yaptığı güncelleme ile gündemde.

1 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veren WhatsApp Android için resim içinde resim özelliği sonunda tüm Android kullanıcıları için yayınlandı. Söz konusu güncelleme sayesinde WhatsApp içerisinde YouTube ve Instagram videolarını resim içinde resim modu ile görüntülemek mümkün hale geliyor.

Bu özellik geçtiğimiz haftalarda iPhone kullanıcıları için sunulmuştu.

Ancak söz konusu özelliğin ‘Instagram Hikayeler’ni desteklemediğini belirtmekte de fayda var.