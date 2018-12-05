'YA FEDERAL ÇÖZÜM YA TOPLUMSAL YOK OLUŞ'

Sol Hareket, BM parametreleri ve federal çözümü dışlayan ayrılıkçı çaba ve arayışların toplum açısından büyük kayıplara neden olacak tehlikeli bir macera olduğunu savunarak, “Kıbrıslı Türk toplumu ya federal bir çözüm ya da toplumsal yok oluş ikilemi ile karşı karşıyadır” dedi.

Sol Hareket adına yazılı bir açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, 2004 referandumunda ve 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplumun %60’ın üzerindeki büyük çoğunluğunun federal çözümden yana ortaya koyduğu iradenin, yapılan son kamuoyu yoklamalarında da güçlenerek devam ettiğini kaydetti.

Korkmazhan “Ayrılıkçı ve çözüm karşıtı politikalar ile toplumun yıllarını çalanların halen federal çözüm sürecini berhava etme çabaları, ganimet ve yolsuzluğa dayalı çıkarlarını koruma amaçlıdır. Toplumun statükocuların çıkarlarına dayalı hayaller ve yeni maceralar peşine sürüklenme lüksü yoktur” ifadelerini kullandı.

Korkmazhan, müzakerelerin bir an önce Guterres Çerçevesi temelinde başlamasını da talep etti.