YABANCI İŞÇİ ÖN İZİN BAŞVURULARI DURDURULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvurularının durdurulduğunu açıkladı. Bakanlık bu kararın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle yapıldığını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: "İnşaat sektörüne getirilecek yabancı işçi ön izin başvuruları, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı ve gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesi ile Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından önlemlerdeki hassasiyet yerine getirilene kadar durdurulmuştur. Bu sektörede yapılan çalışmalarda, derhal iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmalıdır, aksi halde bu kararın süresi geçerli olacaktır. Denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini tüm kamuoyuna duyururuz."