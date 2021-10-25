Yabancılar Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi

Cumhuriyet Genel Kurulu bugünkü oturumunda muhaceret affı öngören Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.

Tasarıyla ilgili konuşmalarda ilk sözü alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, her ülkeye geliş gidişler olduğunu ancak bunların diğer ülkelerde bir takım kurallara bağlı olduğunu söyledi. “Ancak bu ülkeye giriş çıkışlar hiçbir zaman denetlenmedi” diyen Özyiğit, ülkeye cebinde parası olmadan gelen bulunduğuna işaret etti.

Bu kişilerden bazılarının çalışmaya başladıktan sonra evlenip çoluk çocuğa karıştığını ve zaman içinde vatandaşlık talebinde bulunduğunu kaydeden Özyiğit, bunun denetimsizlikten kaynaklandığını söyledi.

Özyiğit, Lefkoşa Suriçi’nde doğup, büyüyenler ya da etnik kökeninden dolayı dışlananlar dururken burada yaşamadığı halde sürekli ve düzenli geliş gidişlerde bulunan kişilere vatandaşlık verilmesinin kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Ülkede kendi vatandaşlarından çok vatandaş yapılan yabancı olduğunu savunan Özyiğit, ülkede iş ve istihdam ihtiyacı varsa, ara eleman ihtiyacı sağlandıktan sonra iş ve işçi kurumundan, vatandaş yapılmamak kaydıyla, beyaz kimlik verilerek, hizmet alımı yapılabileceğini ancak görev süresi dolanların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede af kriterlerinin de yeniden belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Özyiğit, bu aflarla, yapmayan ve yapamayanın aynı kefeye konulduğunu ifade etti. Özyiğit, yasa tasarısına oylarının ret olacağını söyledi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya da, hükümetin, bazı yerlere verdikleri sözleri yerine getirebilmek adına, Meclis’e bu iki yasa tasarısıyla geldiklerini söyledi. Bitmiş bir hükümetin, yalan söylemeyi normalleştiren bir yapı ortaya çıkardığını ifade eden Derya, yabancı işgücü sömürüsünün yasa tasarısıyla ambalajlandığını kaydetti. CTP’nin, hangi milletten olduğu farketmeksizin, ülkeye getirilerek, işgücünün sömürülmesinin karşısında durduğunu belirten Derya, ekonomik kriz dönemlerinde yabancı iş gücünün, yerli işgücünün ekmeğini çalacak bir güç olarak görüldüğünü savundu. İnsanların sömürülmesine karşı olduklarını ifade eden Derya, ülkede kendi nüfus kontrolümüzün yapılamamasını eleştirdi. Yabancı iş gücü ve koşulları hakkında Güney Kıbrıs’tan örnekler veren Derya, ülkede bir sürü insanın 1970’lerden beridir üniversite mezunu olmalarına rağmen yabancı ülkelere giderek kol gücü hizmetlerinde çalıştıklarını kaydetti. Hükümetin, koltuklarda daha fazla kalınabilmesi için topluma her gün yalan söylediğini, yapılan her vatandaşlığın seçim yatırımı olduğunu savunan Derya, “Hiçbir bayrak yolsuzluğu şaibeli bir şekilde örtecek kadar büyük değildir” dedi.

Bağımsız Milletvekili Bertan Zaroğlu da, 2019 yılında çıkan af yasasına atıfta bulunarak, bunun pandemiye takıldığı için orada da bir mağduriyet yaşandığını söyledi. Yasanın geçmesi halinde yine bir affa ihtiyaç duyulacağını belirten Zaroğlu, bir defaya mahsus genel bir affın çıkması gerektiği düşüncesini dile getirdi. Mağduriyet yaşayan insanların bundan kurtarılabilmesi gerektiğine işaret eden Zaroğlu, bu yasanın geçirilmesi gerektiği düşüncesini ve yasa tasarısına oyunun olumlu olacağını belirtti.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, yasa tasarısıyla ilgili söylenmesi gerekenlerin söylendiğini ifade ederek, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın kürsüden yaptığı konuşmayı kınadı. Seçim yasakları başlamamasına rağmen hükümetin yaptığı ve yapmaya çalıştıklarının hukuka aykırı olduğunu ifade eden Özdenefe, hükümetin görev süresince yasa gücünde kararnamelerle, ülkeyi yönettiklerini söyledi. “Hükümetin halkın emrine amade olması gerek” diyen Özdenefe, “Biz devam edeceğiz ama siz devam edemeyeceksiniz. Vermeye çalıştığınız ihaleleri, yapmaya çalıştığınız rantların hepsini iptal edeceğiz. Yaptığınız hukuksuz işlerin hepsini mahkemeye taşıyacağız. Hodri meydan” dedi. Bu ülkede yapılan afların hukuka, kuralara uymayı yozlaştırdığını ifade eden Özdenefe, “Bu ülkenin aflara karnı doydu” şeklide konuştu. Ülkede Evlilik Dışı Çocuklar Yasası’nın geçtiğini ancak bu çocukların KKTC yurttaşlığı alamadığını ancak “para getirsin, burada kalsın” diyerek birçok insana vatandaşlık verilebildiğini söyleyen Özdenefe, bazı insanların mağduriyet yaşadığını belirtti. Özdenefe, ilgili bölümlerin kısıtlanmasını ve bu yasanın bugün sadece Covid 19’dan dolayı mağduriyetleri kapsayacak şekilde düzenlenmesi önerisinde bulunarak, aksi takdirde kendilerinin oy doğrultusunun olumsuz olacağını söyledi.

Özdenefe’den sonra söz alan ilgili komite başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, soruları yanıtlayıp, yasada yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi ve sabıka kaydı şartı getirildiğini kaydetti. Turist vizesiyle gelenlere de sınırlama getirildiğine işaret eden Öztürk, yasanın vatandaşlıların önünü açmadığını belirtti.

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, dışarda bu yasayı bekleyen birçok insan, işyeri ve işgücü açığı olduğunu belirterek, bu yasanın öneminin herkesçe bilindiğinden bu yasaya hayır demenin doğru olmadığını söyledi. Yasanın kapsamının çok daraltıldığına işaret eden Töre, yasanın aile bütünlüğü ve birlikteliği için de çok önemli olduğunu belirterek, burada çalışıp ailesini yanına alamayan birçok insan bulunduğunu belirtti. Töre, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a vekillik yaptığı gün Meclis Başkan Yardımcısı’nın Meclis’i açmamasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, muhalefetin nisaba destek vermemesini eleştirdi ve yanlış olduğunu kaydetti. Mülkiyet ve nüfus konusunda çok ciddi olunması gerektiğine işaret eden Töre, bu ülkeye yatırım yapacak olanlara da, işçi statüsünde olanlara da haklarının verilmesi gerektiğini söyledi. Töre, bekleyen yasalar, seçim ve halkoylaması yasasının meclisten geçmesi ve erken seçimin bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı yeniden söz alarak, geçmişte de muhaceret affı yapıldığını, CTP ile DP’nin de bir af yasası çıkardığını belirterek, herkesin işine gelince bu tür yasaları çıkarılabildiğini yaşayarak gördüklerini söyledi.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars da, toplumun menfaati için bugün Meclis’te olduklarını belirterek, bugün saat 15.00’te açılan meclisin şu anda nisabı sağlayamadığını kaydetti. Her zaman sorumlu vekiller olarak, bugün nisap olmamasına rağmen hükümeti desteklediğini belirten Baybars, aflarla bir ülkenin çalışma hayatının düzenlenemeyeceğini söyledi. Pandemi döneminde mağduriyet yaşayan kişiler için bağışlama getirilmesini destekleyeceklerini daha önce de ifade ettiklerine işaret eden Baybars, yasanın kapsamının daraltıldığını, turist vizesiyle gelenlerin yasaya tabi olmamasının hükme bağlandığını aktardı. Baybars, yasa tasarısına oylarının olumlu olduğunu kaydetti

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları da, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erkan Arıklı’nın konuşmalarını eleştirdi. Hamzaoğulları, oy birliğiyle komitelerde onaylanan yasaların neden gündeme alınmadığını sordu. Konuşmaların ardından yasa tasarısı madde madde okunarak, oylandı. Yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis’in bir sonraki birleşimi 28 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da yapılacak.

BRTK