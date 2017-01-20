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YABANCILARI DOLANDIRDI

YABANCILARI DOLANDIRDI

Lefkoşa’da,

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YABANCILARI  DOLANDIRDI

Lefkoşa’da, A.U.Ş.(E-31) başka emlak şirketlerine ait olan evlerin kendi sorumluluğunda olduğunu söyleyip Tınotenda Mutomba, Lusher Michelle Chideya ve Wendy Sibongile’e  kiralayacağı beyanında bulunarak toplam 8.700 Sterlin parayı sahtekarlıkla temin etti. A.U.Ş tutuklandı.

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