YABANCILARI DOLANDIRDI

Lefkoşa’da, A.U.Ş.(E-31) başka emlak şirketlerine ait olan evlerin kendi sorumluluğunda olduğunu söyleyip Tınotenda Mutomba, Lusher Michelle Chideya ve Wendy Sibongile’e kiralayacağı beyanında bulunarak toplam 8.700 Sterlin parayı sahtekarlıkla temin etti. A.U.Ş tutuklandı.