YAĞIŞLAR BATI BÖLGESİNE BEREKET GETİRDİ

Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava, Lefke ve Güzelyurt bölgesinde de etkili oluyor.Yağışların etkisiyle Lefke bölgesindeki birçok dere akışa geçti.

Neredeyse tüm dere yataklarının aktif hale geldiği bölgede, yağışların bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için önlemler alınmış durumda.

Ülkemizin en büyük göleti olan Gemikonağı göletinde de su seviyesi hızla yükseliyor.Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Kargot ve Lefke derelerinin akışta olduğunu ve fazla suyun derivasyon kanalına aktarıldığını belirterek, yaptıkları çalışmalar neticesinde bölgede herhangi bir sıkıntı yaşanmasını beklemediklerini söyledi.

Mevcut yapılarla taşınabildiği kadar fazla suyun Güzelyurt’a taşınması için önlemler aldıklarını kaydeden Güneş, Gemikonağı göletindeki su seviyesinin yükseldiğini ve yağışların devamı halinde göletteki suyun salaklardan taşabileceğini, buradan taşan fazla suyun üreticilere verilebileceğini ifade etti.

Güneş, bölgede herhangi bir taşkın riski olmadığını da vurguladı.Lefke bölgesindeki derelerin akışa geçmesiyle, fazla su Güzelyurt derivasyon kanalı aracılığıyla Güzelyurt göletine ulaştırılıyor.

Yağışların yoğun olduğu saatlerde ise derivasyon kanalındaki su Güzelyurt göletine az da olsa akmaya başladı.