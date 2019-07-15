YAĞMUR GELİYOR!

KKTC’de çarşamba ve perşembe günleri yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 Temmuz’a kadar olan sürenin ilk bölümünde serin ve nemli, ikinci yarında da sıcak hava etkili olacak, çarşamba ve perşembe yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37, sahillerde de 30--33 derece dolaylarında

seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.