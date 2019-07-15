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YAĞMUR GELİYOR!

YAĞMUR GELİYOR!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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KKTC’de çarşamba ve perşembe günleri yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 22 Temmuz’a kadar olan sürenin ilk bölümünde serin ve nemli, ikinci yarında da sıcak hava etkili olacak, çarşamba ve  perşembe yer yer sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37,  sahillerde de 30--33 derece dolaylarında  
seyredecek.

Rüzgar genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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