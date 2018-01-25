YANGIN EVİ YUTTU!

Gürsel KARAGÖZLÜ

Yeşilyurt’ta Askeri lojman olarak kullanılan prefabrik ev dün öğle saatlerinde çıkan yangın sonucu kül döndü.

Şeker sokak üzerinde bulunan prefabrik evde saat 13.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çatının çökmesine evdeki eşyaların kül dönmesine neden oldu. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangının diğer evlere sıçramasını önledi.

Havadis