Yangından etkilenen hayvanlara yardım eli uzandı

DoğaPark Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Acil Müdahale Ekibi, Avcılık Federasyonu ve Topçuköy Avcılık Atıcılık Birliği işbirliği ile Topçuköy Kulüp Lokali’nde konuşlandı.

Bölgedeki yangından etkilenen hasta, yaralı ya da yardıma muhtaç bir hayvan bulursanız 1190 Yaban Hayat Destek Hattını veya 140 Av İhbar Hattını arayabilir ya da direk bu noktaya getirebilirsiniz.