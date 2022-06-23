Sürücülerin Dikkatine!

Lefkoşa’da Ortaköy bölgesindeki trafik ışıklarında Pazar günü düzenlemeye gidiliyor.

Trafik Dairesi Müdürlüğü, Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Polis Genel Müdürlüğü ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte, Ortaköy Trafik Işıkları Kavşağı olarak bilinen Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Ali Rıza Efendi Caddesi ve Gazeteci Hasan Tahsin Caddelerinin birleştiği kavşakta yapılan gözlemler neticesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla sinyalizasyon (trafik ışığı) düzenlemesine gidileceği duyuruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada düzenlemeyle ilgili şu bilgiler verildi:

“Mevcut durum, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi yönünden (Hastane yönünden) kavşağa gelen sürücüler ile Ali Rıza Efendi Caddesi yününden (Bakanlıklar yönünden) gelen sürücülere aynı anda yeşil ışık yanmaktadır. Bu durumda Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi yönüne (Ortaköy Lemar Yönüne) dönmek isteyen sürücüler kavşak içerisinde beklemek zorunda kalmaktadır. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkilemekte ve kazalara neden olmaktadır. Yeni düzenleme ile söz konusu kavşakta; Doktor Burhan Nalbantoğlu Caddesi yönünden (Hastane Yönünden) kavşağa gelen sürücüler ile Ali Rıza Efendi Caddesi yününden (Bakanlıklar Yönünden) gelen sürücülere farklı zamanlarda yeşil ışık yanacak şekilde Ek-2’ de görüldüğü gibi iki farklı faz olacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Ayrıca, mevcut durumda Ali Rıza Efendi Caddesi yününden (Bakanlıklar Yönünden) gelen sürücülere yasak olan sağa dönüşler (Ortaköy 11. Sokak yönüne) serbest bırakılacaktır.”

-Pazar 08.00-12.00 arası çalışma yapılacak.

Bu nedenle, 26 Haziran Pazar günü sabah 08.00-12.00 saatleri arasında çalışmalar yapılacağından bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret