YAPILACAK ÇOK İŞ VAR

Hükümetin programında yer alan politikalarını Yeni Bakış’a değerlendiren, Eğitim Uzmanı Sarpten ve eğitim sendikası temsilcileri, eğitimin ülke ve gelecek açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, yeni hükümetin eğitim konusunda iyi ve nitelikli bir kadro oluşturarak yürümesini istedi. Uzmanlar, atılacak adımlar konusunda hükümete destek vermeye hazır olduklarını da belirti.

KTÖS Başkanı Tel: Kısa sürede olabilecek çözüm isteyen çok hayati konular var. Bize göre yapılması gerekenleri içeren bir raporu Bakan Özyiğit’e yakında sunacağız. Özyiğit’in eğitimle ilgili hassasiyetini çok iyi biliyoruz. O nedenle eğitim adına umutluyuz. Yapılacak çok iş var

KTOEÖS Genel Sekreteri Selengin: Sorunlar uzun vadeye yayılarak programlanmalıdır. Bakanlık ile işbirliği içinde çalışılmalıyız. Hükümet programında İlahiyat Koleji ile ilgili kısma bakıldığında laiklik konusunda Anayasa’ya bağlı kalınacağı belirtilmiştir. Bu çok önemlidir

Eğitim Uzmanı Sarpten: İhtiyaç duyduğumuz yapısal anlamdaki dönüşümler de hükümetin programında yer alabilirdi. Ancak bu hükümet programının içinde var olup olmamasından çok önümüzdeki icraat döneminde ortaya konacak stratejik planla ilişkilidir. Gerçek anlamda eğitimde plana ihtiyacımız vardır

Deniz ABİDİN

Hükümetin programında yer alan politikalarını Yeni Bakış’a değerlendiren, Eğitim Uzmanı Salih Sarpten ve eğitim sendikası temsilcileri, kısa sürede yapılması beklenen işler yanında, uzun vadede yapılması gereken çok iş olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, atılacak adımlar konusunda hükümete destek vermeye hazır olduklarını da belirtti.

“İyi ve nitelikli bir kadro kurulması şart”

Eğitim Uzmanı Salih Sarpten, hükümetin eğitim programında destek verdiği birçok unsura rastladığını belirterek, Tufan Erhürman hükümetinin kendine bir dönüşüm hükümeti adını verdiğini söyledi. Sarpten, eğitimde bir dönüşüm hareketine ihtiyaç olduğunu belirterek, eğitim sistemindeki en önemli sorunun plansızlık ve sistemsizlik olduğunu kaydetti.

Sarpten, yeni bakan Özyiğit’in eğitimin içinden gelen biri olduğunu ve eğitimdeki hassasiyetleri iyi bildiğini söyledi. Sarpten, bu nedenle Özyiğit’in, son 20 aydaki UBP-DP hükümetine göre çok daha anlamlı işler yapılabileceğine inandığını kaydetti.

“Atılması gereke çok adım var”

Salih Sarpten, eğitim alanında atılması gereken çok adım olduğunu ifade ederek, bunların ne derece hedefe ulaşacağının ise zaman içinde görüleceğini kaydetti. Sarpten, şunları söyledi, “Daha kapsamlı bir şekilde incelenebilirdi. Belki de bugün daha çok ihtiyaç duyduğumuz yapısal anlamdaki dönüşümler de hükümetin programında yer alabilirdi. Ancak bu hükümet programının içinde var olup olmamasından çok önümüzdeki icraat döneminde ortaya konacak stratejik planla ilişkilidir. Gerçek anlamda eğitimde plana ihtiyacımız var”

Sarpten, Bakanlığın ilk olarak iyi ve nitelikli bir kadro kurması gerektiğini belirterek, bu kadroyla birlikte oluşturacağı programı yürütmesi gerektiğini kaydetti.

“Eğitimde gerçekten dibi gördük, bundan sonra daha kötüsü olamaz”

Sarpten, sosyal medyada bazı eleştiriler yapıldığına dikkat çekerek, bunların çoğunu maksadına uygun yorumlar olarak nitelendirmediğini belirtti. Sarpten, “Eğitimde gerçekten dibi gördük” diyerek, bunu daha kötüsüne götürecek bir durumu çok fazla düşünemediğini söyledi.

Sarpten, “Temel sağlam oturtarak üzerine neleri inşa edeceğimizi çok iyi planlamamız gerekir” diye konuştu.

KTÖS Başkanı Tel: “Önerilerimizi en kısa zamanda ileteceğiz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel ise, sendika olarak bir çalışma içinde olduklarına atıfta bulunarak, eğitim alanındaki önerilerini Bakan Özyiğit’e en kısa zamanda ileteceklerini söyledi. Tel, Bakanın eğitimden gelen birisi olarak bütün sorunları bildiğini, ancak yine de yapılması gerekenleri içeren bir raporu kendisine ileteceklerini ifade etti.

Tel, kısa sürede olabilecek çözüm isteyen çok hayati konuların olduğuna dikkat çekerek, Girne’deki okul eksikliği, İlahiyat Koleji uygulaması gibi sorunların hala gündemde olduğunu belirtti.

“Yapılacak çok iş var”

Tel, bu sorunların hepsinin kısa sürede çözümlenebilme olasılığının olmadığına dikkat çekerek, şöyle devam etti, “çok kısa sürede çözülmesi gereken sorunları bakanlık ile işbirliği içinde tartışarak çözümleyebiliriz. Bakanın ilk günleridir, müdür bürokratlar konusunda çalışmaları devam etmektedir. Ancak kendisinden önümüzdeki günlerde ivedi olarak bir görüşme talebimiz olacaktır. Hükümet programında eğitimle ilgili maddeler bize göre gerekli maddelerdir. Ancak daha detaylandırılmış başka bakanlıklarla işbirliği içinde çözülebilecek bağlantılı konular vardır. Örneğin, 2011 sonrası kamuda çalışan öğretmenlerin haklarında iyileştirmeler olmuştur ama daha çözümlenmemiş sıkıntılar vardır. Daha spesifik konularda kısa sürede ne yapılabileceği konusunda ve önümüzdeki yaz tatilini bir sonraki yıl için nasıl daha verimli kullanabiliriz bu konuları bakanlıkla birlikte değerlendirmek istiyoruz”

“Yapılacak çok iş var” diyen Tel, “Cemal Özyiğit’in eğitimle ilgili hassasiyetini çok iyi biliyoruz. O nedenle eğitim adına umutluyuz” diye konuştu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Selengin: “Sorunlar uzun vadeye yayılarak programlanmalıdır”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Aziz Selengin de, eğitim alanında yapılması gereken icraatların kısa vadede hayat bulmasının mümkün olmadığını ifade ederek, bunların uzun vadeye yayılarak üzerinde programlı çalışılması durumunda çözülme olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Selengin, kısa vadede eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışma yapılabileceğini belirterek, özellikle her yıl öğretmen ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Selengin, işe, okulların öğretmen, araç gereç, öğrenci ihtiyacından başlanabileceğini belirterek, müdür ve müdür muavinleriyle ilgili ihtiyacın da giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

Selengin, “Tüzük değişikliği, bir takım yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hükümet protokolünde eğitimle ilgili kısmı okuduğumda bazı eksiklik vardır. Ancak yazılanların genel anlamda olduğu açıktır. İlahiyat Koleji ile ilgili kısma baktığımızda laiklik konusunda Anayasa’ya bağlı kalınacağı belirtilmiştir. Bu çok önemlidir. Önemli olan bir eğitim sistemi içinde iki çeşit eğitim modeli olmamasıdır. Din inançlara göre okul olması insanlar arasında çatışma yaratır” diye konuştu.

“Bakanlık ile işbirliği içinde çalışılmalıyız”

Selengin, müfredatlarla ilgili de bazı çalışmaların yapılmasını beklediklerini ifade ederek, tüm bu süreçte bakanlık ile işbirliği içinde çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.

Eğitim şurasında çıkan sonucu da bakanlığın bu dönemde dikkate alması gerektiğine dikkat çeken Selengin, ortaya konulan bir takım verilerin gerçekleşmesi için çalışılması gerektiğini belirtti.

Selengin, “Kısa ve uzun vadede yapılması gerekenler planlanmalıdır” dedi.