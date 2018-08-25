Başbakan Tufan Erürman'ın sosyal paylaşım heabından yaptığı açıklama aşağıdaki gibidir.

Bayram tatilinde sosyal medyayı biraz daha yakından izleme fırsatı buldum. Alınması gündeme gelen her tedbirle ilgili olarak söz konusu tedbirden olumsuz etkileneceğini düşünenlerin bir kısmından tepki geliyor. Kimi zaman küfürlere maruz kalıyor, kimi zaman tiye alınıyoruz. Beceriksizlik, acemilik, cehalet iddiaları havada uçuşuyor. Öneri ise yok denecek kadar az. Herkes bu olağan dışı dönemde olağan dışı önlemler alınması gerektiğinin farkında aslında. Mesele, her bir kişinin bu çorbada tuzu olmasında ve bakış açısını "ben bu dönemi zarar görmeden nasıl atlatırım"dan "bu dönemi başta dar gelirliler olmak üzere bir halk olarak en az zararla atlatabilmemiz için ben ne yapabilirim"e çevirmekte. Hiç kimseye kızmıyor, darılmıyor, eleştirileri dikkatle ve soğuk kanlılıkla takip etmeye çalışıyorum. Ama bilinmelidir ki bu dar boğazdan halkımızı en az zararla geçirmek için hükümet olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili tüm kesimlerle görüşerek yapılması gerekenleri kararlılıkla yapmakta herhangi bir tereddüt göstermeyeceğiz.