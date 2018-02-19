YARDIM ELİ BEKLİYOR!

Henüz gençliğinin baharında geçirdiği trafik kazasının ardından hayatı alt üst olan Zühre Yulaf, 22 yıldır yatağa bağlı şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

22 yıldır yatağa bağlı olarak hayatını sürdüren genç kadın, ailesinin sağlayabildiği imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Lise öğrencisiyken, geçirdiği trafik kazasının ardından yatağa bağlı kalan Zühre Yulaf ve ailesi, 22 yıldır mücadele ediyor. Okul otobüsünden indiği sırada seyir halindeki bir aracın çarpmasıyla hayatı kararan Yulaf, adeta minik bir bebek gibi bakıma muhtaç.

Maddi olanaksızlar zorluyor

Kendi başına ihtiyaçlarını karşılayamayan, yaşamını tek başına idame ettiremeyen genç kadına aile kendi imkanlarıyla bakmaya çalışsa da zaman zaman maddi sıkıntılar yüzünden zorluklar yaşanıyor. Devletin Zühre Yulaf için verdiği düşük miktardaki maaşın ihtiyaçları karşılamaması, ailenin her ne kadar maddi zorluklar yaşamasına neden olsa da, kızlarının yüzündeki minik gülümseme bile aile bireyleri için mutluluk nedeni.

Arkadaşları yalnız bırakmadı

Dün, Zühre’yi bugüne kadar yalnız bırakmayan okul arkadaşları, Zühre Yulaf’a destek verdi. Konuşamayıp, hareket edemese de arkadaşlarını görünce yüzündeki gülümsemeyle mutluluğunu ifade eden Zühre, arkadaşlarıyla bir arada olmanın sevincini yaşadı. Aynı sıraları paylaştığı arkadaşlarından bir grup, Zühre Yulaf’ı ziyaret ederek destek verdi.

Yardım eli uzatılsın

Arkadaşları; “Güzel arkadaşımız Zühre yaşadığı talihsiz kaza neticesinde yatağa bağlı kaldı. Konuşamıyor, yürüyemiyor, hatta tek başına beslenemiyor bile. Tıpkı bir bebek gibi bakıma muhtaç. Anne ve babası sayesinde bakımı yapılsa da maddi olarak zorluklar yaşanıyor. Bizler elimizden geldiğince arkadaşımızı yalnız bırakmayıp, destek vermeye çalıştık. Ancak duyarlı insanlara da çağrımız, yardım elini bu güzel aileden esirgemesinler” şeklinde duygu ve düşüncülerini paylaştılar.

Yeni Bakış