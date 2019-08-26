YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Girne’de yarın bazı bölgelere 09.30 ile 13.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Girne-Değirmenlik ana yolunun Cratos Hotel ile Şah Süpermarket arasında kalan kısmının sağ ve solundaki yerleşim yerlerinde elektrik kesintisine gidilecek.