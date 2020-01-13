YARIN 4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Gönyeli ağıllar bölgesi, Kanlıköy ve Aydınköy’e yarın elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Gönyeli ağıllar ve Kanlıköy’ün elektrik enerjisi kesik olacak.

Yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Güzelyurt şebekesine bağlı bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden Aydınköy ağıllar ve bölgedeki tesis ve su motorları etkilenecek.