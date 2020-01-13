ELEKTRİK FİŞİ YANGINA NEDEN OLDU!

Polis bülteninde yer alan bir diğer haber ise ise Boğazköy’de Oray 10 Sitesi’nde bulunan Erdoğan Hançerci’ye ait evde yangın çıkması oldu.

Boğazköy’de Oray 10 Sitesi’nde bulunan Erdoğan Hançerci’ye ait ikametgahın oturma odası içerisinde muhtemelen internet modeminin bağlı bulunduğu elektrik fişinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucua ikametgahın oturma odası içerisinde bulunan muhtelif ev eşyaları tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Polisin tüm olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.