YARIN 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

Girne’de bazı bölgelerde yarın sabahtan itibaren öğle saatlerine kadar elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik şebekesine yapılacak proje çalışması nedeniyle 08.30 ile 13.30 arasında Ciklos mevkii, Onar Village ve civarı, Doğanköy'ün güneyi, Eminağa seralar bölgesi, Girne Belediyesi Su Pompaları, Beylerbeyi dağ kısmı, Begonvil Evleri bölgesi ve Ozanköy mezarlık bölgesine elektrik verilemeyecek.