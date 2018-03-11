YAŞADIKLARI FİLM OLUR

Suna ERDEN

Ailesi tarafından terk edilen ve o zamanlar bir çocuk sahibi ve 5 aylık hamile olan 15 yaşındaki M.B. M.’nın dramı yürek burkmuştu.

Bulgaristan göçmeni olan genç annenin, Girne Belediyesi Ekipleri’ne yapılan bir ihbarla hamile ve bir çocuğuyla çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ailesi tarafından istenmeyen genç anne, KKTC yetkilileri tarafından Lapta Huzurevi’ne yerleştirildi. Sekiz ay önce huzurevine yerleştirilen M.B. M. bu süre zarfında ikinci çocuğunu da dünyaya getirdi. M.B. M. 3 Mart tarihinde şu anda 4 aylık olan erkek çocuğu ve bir yaşındaki kızını yanına alarak huzurevinden kaçtı.

Taksiye binip huzurevinden ayrılan genç anne, dört ay önce Facebook’tan tanıştığı ve arkadaş olduğu Emin Okutan’la Girne’de buluştu.15 yaşındaki anne, erkek arkadaşı 22 yaşındaki Emin Okutan ile birlikte Gazimağusa’ya giderek bir otelde yaşamaya başladı. Genç annenin kaçması üzerine soruşturma başlatan polis, Okutan’ı tespit ederek, “16 yaşındaki küçük kızı alıkoyma” suçundan gözaltına aldı.

İki çocuğuyla huzurevinden kaçtı

Zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 8 ay önce M.B. M. isimli bir çocuk annesi genç kızın ayrıca hamile olduğunun ortaya çıktığını, ailesi tarafından terk edilen kızın çöp evde yaşadığının tespit edildiğini ve bunun üzerine yetkili makamların olaya el koyup genç anneyi Lapta Huzurevi’ne yerleştirdiklerini söyledi. Polis, 8 aydır orada kalan genç kızın doğum yaptığını, biri 4 aylık, diğeri 1 yaşında olan iki çocuğuyla birlikte 3 Mart tarihinde bulunduğu yerden taksiye binerek kaçıp, Girne’de zanlı ile buluştuklarını söyledi. Polis, zanlı ile genç annenin birlikte Gazimağusa’ya gidip bir otele yerleştiklerini ifade ederek, yapılan soruşturma sonucunda 9 Mart tarihinde tespit edildiklerini aktardı.

Tek amacın yardım etmekti

Polis, zanlı Okutan’ın “16 yaşından küçük kızı alıkoyma” suçundan gözaltına alındığını, genç annenin doktor kontrolüne götürüldüğünü, psikolojisi bozuk teşhisi konduğu için Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldığını açıkladı. Genç annenin jinekolojik kontrolden de geçirildiğini kaydeden polis, genç anne ve iki çocuğunu huzurevinden alan taksiye ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Soruşturma yaptıklarını, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca genç annenin Bulgaristan’a iadesi için başlatılan çalışmaların sonuna gelindiğini belirten polis, zanlının serbest kalması halinde yeniden kaçmasına neden olabileceğini ifade etti. Polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri alırken söz hakkı verilen zanlı, “Benim tek amacım ona yardım etmekti.Bulgaristan’a gitmek istemiyor. Çocuklarını alacaklarını söylüyor. Ayrıca 8 aydır delilerin içinde kalıyor ve bu yüzden psikolojisi bozuldu” iddiasında bulundu.

Kıbrıs