Yasak Aşk Davasında Şaşırtan Gelişme!

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza aşkı devam mı ediyor?

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza aşkı devam mı ediyor?

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza aşkı devam mı ediyor?

İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza aşkı devam mı ediyor?

Demet Şener'i Edvina Sponza ile aldattığı ileri sürülen İbrahim Kutluay'dan şaşırtan bir atak geldi. Kutluay, Şener ile Sponza arasındaki davaya müdahillik talebinde bulundu

2005’te Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlenip 11 yıllık evliliklerini İrem ve Ömer adında iki çocukla taçlandıran Demet Şener ile İbrahim Kutluay, geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Boşanmanın sebebi ise İbrahim Kutluay’ın eski manken ve model Demet Şener’i aldatması olarak iddia edilmişti.