Yasmin Erbil müjdeyi verdi!

Mehmet Ali Erbil, sağlığına kavuştu. Yasmin Erbil, babasının 235 gündür tedavi gördüğü hastaneden yakında taburcu olacağını açıkladı.

Geçen yıl evinin banyosunda düşmesi sonucu kaburgaları akciğerine batan Mehmet Ali Erbil'den beklenen güzel haber geldi. Yıllardır savaştığı 'Kaçış Sendromu' nüksettiği için 235 gündür hastanede yatan ünlü şovmen, sağlığına kavuştu. Bu müjdeli haberi de küçük kızı Yasmin Erbil verdi.

Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen 23 yaşındaki genç kız, babasının zor günleri geride bıraktığını söyleyip ekledi: "Babam hastanedeki son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. Durumu çok çok iyi. Bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese teşekkürler."