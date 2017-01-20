20 OCAK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Bazı olaylar size kriz yaratabilir. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Duygusal yönden bağlanmış hissedebilirsiniz. Finansal konularda yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Gün içinde mücadele verdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi bozmamaya özen gösterin. Duygusal olarak öne göremediğiniz konular olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Eşinizle ilgili olaylar duygusal olarak sizi zorlayabilir. Zihinsel aktivitelerinizin yoğun olduğu zamanlar içindesiniz. Yakın çevrenizle faaliyetleriniz artabilir. Kendi fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Karşınızdakilerle uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Sizi uğraştıran konulardan kaçınmalısınız. İşlerinizde başarı elde etmek isteyeceksiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sevdiğiniz şeyler için ödünler verebilirsiniz. Netleşmeyen sorumluluklar keyfinizin kaçmasına neden olabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmalısınız. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili konuları ihmal etmemenizde fayda var. Teknik konulardaki işlerinizi bitirebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün ilgilendiğiniz konularda daha yaratıcı olabilirsiniz. Kendinizi daha sanatsal yollardan ifade etmek isteyebilirsiniz. Zevk aldığınız konularla ilgilenmek, onlar için harcama yapmak size iyi gelecektir. Bugün işlerinizde şanslısınız. Sorumluluk aldığınız konular gündeminizi etkileyebilir. Gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Ailevi konularla ilgili mevzular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yaşadığınız olaylarla ilgili güven arayışı içine girebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemeniz konuları daha rahat çözmenize yardımcı olacaktır. Olaylara daha farklı yaklaşımlar geliştirebilirsiniz. Kadınlardan destek görebilirsiniz. Mücadele ettiğiniz konular sizi duygusal olarak zorlayabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Ailevi konularla ilgili mevzular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde yaşadığınız olaylarla ilgili güven arayışı içine girebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinlemeniz konuları daha rahat çözmenize yardımcı olacaktır. Olaylara daha farklı yaklaşımlar geliştirebilirsiniz. Kadınlardan destek görebilirsiniz. Mücadele ettiğiniz konular sizi duygusal olarak zorlayabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz işlere yönelmek sizi daha keyifli kılabilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. İş hayatınızda destek alacağınız kişilere ulaşmak için fırsatlar doğabilir. Gün içinde farklı fikirlerinizle etrafınızdakilerin ilgisini çekebilirsiniz. İşlerinizle ilgili alternatif konulara yönelebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda organizasyonlar yapmanız mümkün. Kişisel hassasiyetlerinizden ve hayallerinizden peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Bazı olaylar size gerçekleri gösterebilir. Bu duygusal açıdan sizi yorabilir. İşlerinizde otorite figürlerinden yardım alabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bilemediğiniz konulardan dolayı stresler yaşayabilirsiniz. Etkileneceğiniz olaylarla karşı karşıya kalmanız mümkün. Kendi iç dünyanızla ilgili konulara daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde görmekte zorlandığınız konular olabilir. Duygusal yönden mücadele etmeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Gelecek ümitlerinizle ilgili yeni planlamalar yapacağınız bir gündesiniz. Bugün sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İşlerinizi en iyi hale getirmek için mücadele verebilirsiniz. Duygusal yönden kendinizi dağılmış hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz şeylerle ilgili başkalarından destek alabilirsiniz. Bazı işlerinizde alternatif planlar uygulamanız gerekebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İş hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Duygusal yönden sizi yıpratan konular gündeme gelebilir. İşle ilgili eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kadın yöneticilerinizle aranızı iyi tutmaya çalışın. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün yeni konulara yönlenebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler hakkında araştırmak yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Sevdiklerinizle birlikte olacağınız tatil planları yapabilirsiniz. Uluslararası konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde iş hayatında ilişkiler ön plana çıkabilir. Kardeşlerinize zaman ayırabilirsiniz.