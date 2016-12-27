YAZIKLAR OLSUN!

Vatandaş tepkili!

Lefkoşalılar, elektriğe yapılan yüzde 23 oranındaki astronomik zamma isyan ederek, sesini yükseltti:

Emine UYSAL

Lefkoşalılar, elektriğe yapılan yüzde 23 oranındaki astronomik zamma isyan ederek, hükümet ve kurum yetkililerine “yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi.

KIBRIS'a konuşan vatandaşlar, " Hükümete de, zamları yapan kurumlara da yazıklar olsun" sözleriyle tepki göstererek, asgari ücretle çalışan vatandaşların cebine ayda bin 500 TL girdiğine vurgu yaptı ve “Bu parayla nasıl geçinelim?” diye sordu.

"Yüzde 23 elektrik zammı yapmalarındaki sebep ne? Bir yetkili çıkıp, bu zammın nedenini halka açıklasın" diyen vatandaşlar, ekonomik darboğazda olduklarına vurgu yapıp, hükümete yüklendi.

Lefkoşalılar, “Elektriğe, bu kış gününde yüzde 23 oranında zam mı olur? Asgari ücretlinin hali perişan. Hiç insafları yok mu?” diye sordu.

Vatandaşlar ne dedi?

Serkan Özmenoğlu:

"Yüzde 23 elektrik zammı yapmalarındaki sebep ne? Bir yetkili çıkıp bu zammın nedenini halka açıklasın. Topladıkları para onlara yetmiyor mu? Bu vatandaşı öyle bir hale getirdiler ki, insanlar yaşamak istemiyor. Her gün benzine ve elektriğe zam yapıyorlar. Durum çok kötü. Biz vatandaş olarak bu hükümete ne söylesek az. Her şey memura endeksli. Asgari ücretlinin hali perişan. Bin 500 TL maaşı olan asgari ücretli ayda 600 TL elektrik faturasını nasıl ödeyecek? Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek, nasıl geçinecek? Asgari ücretliler açlık sınırında yaşıyor. Böyle bir şey olamaz. Hükümete de bu zamları yapan kurumlara da yazıklar olsun. Bu memlekette bizi çok daha kötü günler bekliyor. Yazıklar olsun".

İzzet Emiraliler:

"Elektriğe yapılan yüzde 23’lük zam çok fazla, çok ağır. Faturalar ödenemez hale geldi. Elektriğe, bu kış gününde yüzde 23 oranında zam mı olur? Asgari ücretlinin hali perişan. Hiç insafları yok mu? İşsiz oğluma ben bakıyorum. Bir emekli adamım. Halkın durumu perişan. Faturalardaki rakamlar her geçen gün yükseliyor. Herkes odun sobaları yakıyor. Mahallede dumandan nefes alınmıyor. Kapı pencere açamaz durumdayız. Halk ciddi bunalımda".

Çimen Demir:

"Vatandaş olarak yapılan zamlara alıştık. Senelerdir, aynı bunalımda yaşıyoruz. Faturalar yüklü yüklü geliyor. Halimiz perişan. Alım gücümüz düştükçe düşüyor. Gittikçe fakirleşiyoruz. Bakanlarla görüşmek için gitsek bile, derdimizi dinlemiyorlar. Elektriğe yapılan yüzde 23 oranında zam kabul edilebilir gibi değil".

Rifat Bağbal:

"İki çocuğum üniversite okuyor. Okul harçlarını güçlükle ödeyebiliyorum. "Bu ay ödemezsen, okuldan atarız" diye arıyorlar. Stres yüklü yaşıyoruz. Ağzımda diş kalmadı. Alım gücümüz her geçen gün azalırken, halk ekonomik buhran yaşarken, bir de üst üste yapılan zamlar bizi iyice bunaltmış durumda. Zaten memura yönelik çalışıyoruz, saat 06.30'dan beri dükkanımdayım, öğle oluyor, daha siftah yapmadım. İşlerimiz çok düştü. Çocuklar daha elimize bakıyor. Çocuklarıma 10 TL harçlık verememenin mahcubiyetini yaşıyorum. Elektriğe ve benzine yapılan bu astronomik zamlar kabul edilemez. Hükümete yazıklar olsun."

Özker Uzuner:

“Elektriğe yapılan yüzde 23’lük zammın nedeni vatandaşa izah edilmiş değil. Hükümet veya ilgili kurum, zammın nedenini vatandaşa izah etmeli. Artış gerekliyse, vatandaşa izah etmekle yükümlüdürler. Yalnız elektrik zammı değil, temel gıda, benzin ve giyimde de zam yapılırken, vatandaşın alım gücü dikkate alınmadan yapılıyor. Özellikle benzine her ay zam yapılıyor. Bu nedenle vatandaşlar darboğazda”.

Kıbrıs Gazetesi