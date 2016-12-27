'TEHDİT BİTTİ ŞANTAJ BAŞLADI!'

Perişan oldular!

Cyprus Airport Services (CAS) şirketindeki işlerine son verilen Emek-İş üyeleri, Meclis önünde geçen hafta başlattığı çadır eylemini sürdürüyor. CAS çalışanları işlerine geri alınana kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı

Duygu ALAN

Cyprus Airport Services (CAS) şirketindeki işlerine son verildiği gerekçesi ile 7 gün önce Meclis önünde çadır eylemi başlatan 31 kişi, işlerine geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Sendikalaştıkları gerekçesiyle işten durdurulduklarını öne süren CAS çalışanları, bunun yasal olmadığını söyleyerek, CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu ile ilgili bakanlık yetkilileri hakkında dava açmaya hazırlandıklarını kaydetti.

CAS’tan durduruldukları için şirketten maaş alamadıklarını belirten 31 kişi, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde halen CAS çalışanı olarak kayıtlı olduğunu bu sebeple işsizlik parası da alamadıklarını ifade etti.

Maddi manevi büyük sıkıntı yaşayan CAS çalışanları, isyan etti.

İşten durdurulanlardan bir kadın çalışan, duygularını öfke dolu sözlerle dile getirdi, “6 yaşındaki çocuğun bana işten durduysam kendisine nasıl yeni yıl hediyesi alacağımı soruyor. Evime ekmek götüremiyorum. Allah sebep olanı beş beter etsin” dedi.

“Tehdit bitti şantaj başladı”

İşten durdurulmadan önce “Sendikal eylemlere katılmayın, yoksa işten durdurulursunuz” diye CAS yönetim kurulu tarafından tehdit edildiklerini öne süren CAS çalışanları, şimdi de “sendikal eylemlere katılmayın, sizi geri işe alalım” diye şantaj kendilerine yapıldığını iddia etti.

43 yeni istihdam yapıldığı iddia edildi

İşten durdurulan CAS çalışanları, CAS’ta bir taraftan “personel kıyımı” yapılırken diğer taraftan personel alımı yapıldığını öne sürdü.

CAS çalışanları, “CAS’ın personel sayısının uçak şirketlerinin faaliyetine göre belirlendiğini iddia edenler bizi işten durdururken 43 kişiyi de istihdam ettiler. Üstelik bu kişiler, yer hizmetlerinde nitelikli kişiler değil, aralarında bilgisayar kullanmayı bile bilmeyen var” dedi, “CAS Yönetim Kurulu bunun açıklamasını nasıl yapacak” diye sordu.

Çavuşoğlu: 15’i deneme süresindeydi

CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu, işten durdurulan 31 çalışanın 16’sının 3 aylık deneme süreli istihdam edildiğini belirterek, 3 aylık deneme süresinin dolmasının ardından yönetim kurulunun da kararı ile işten durdurulduğunu kaydetti.

Yasa gereği sözleşmenin dolmuş olmasına rağmen işten durdurulan bu 16 kişiye kararın vardiyalı çalıştıkları için 7 gün geç tebliğ edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, 7 günlük tazminatlarının ve aylık maaşlarının ödendiğini belirti.

16 çalışanın 3 aydaki yasal izin haklarının da taraflarına ödendiğini söyleyen Fikret Çavuşoğlu, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin de yatırıldığını ifade etti.

İşten durdurulan diğer 15 kişinin ise eski çalışan olup bu sözleşme kapsamında olmayan kişiler olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu çalışanlar hakkında yapılan değerlendirmede yetersiz bulunduklarını bu sebeple CAS ile ilişkilerinin kesildiğini söyledi.

Fikret Çavuşoğlu, eski çalışan olup işten durdurulan 15 kişinin her türlü yasal haklarının aybaşı itibari ile ödeneceğini ifade etti. Çavuşoğlu, “İşten durdurulan hiçbir kimsenin yasalardan doğan haklarına halel gelmeyecek” dedi.

“Birkaçına yeniden şans verebiliriz”

Fikret Çavuşoğlu, CAS’ın uçak şirketlerine hizmet veren bir kuruluş olduğunu söyleyerek, personel ihtiyacının da uçak şirketlerinin seferlerinin azalıp artmasına paralel şekillendiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “30 kişinin işten durdurulmasına ilişkin kolektif olarak karar aldık. Ancak hiçbiri ile kişisel bir sorunumuz yok. Hatta ihtiyaç doğması halinde yeniden personel alımına gidildiğinde bir kısmına yeniden şans vermek uygun olur mu diye de düşünüyoruz” dedi.

Fikret Çavuşoğlu, şuanda CAS’ın personel sayısının 141 olduğunu ancak bazı çalışanlarının ödeneksiz izinde olduklarını ve tekrar işe dönüp dönmeyeceklerinin şuan için belli olmadığını ifade etti.

“Yeni bir işten durdurma gündemde yok”

CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu, uçak şirketlerinin uçuş faaliyetlerinin artması halinde personel alımına gidilebileceği gibi bu faaliyetlerin düşmesi halinde de personel azaltabileceklerini ancak gündemde yeni bir işten durdurma söz konusu olmadığını ifade etti.

“Tehdit, şantaj iddiaları asılsız”

Fikret Çavuşoğlu, CAS çalışanlarını tehdit edip, ses kayıtlarını aldığı iddiası ile şantaj yaptığı yönündeki iddiaların kesinlikle doğru olmadığını kaydetti.

“Hiçbir kimseye özel bir tavrımız yoktur. Kişisel bir problem yoktur” diyen Çavuşoğlu, “Tehdit, şantaj gibi işler yasal olmamakla birlikte akla mantığa sığan, izan sahibi kişinin yapabileceği bir davranış değildir” diye konuştu.

“CAS kendi ayakları üzerinde duruyor”

Fikret Çavuşoğlu, 13 aydır CAS Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olduğunu ve su süre içerisinde ne özlük hakları ne de maaş noktasında devletten maddi bir katkı almadıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Cyprus Airways Services (CAS), kendi kendine yeten bir kuruluş. 13 aydır görevdeyim ve bu süreçte devletten maddi katkı almadık” dedi.

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Fisun Efeoğlu: Allah beş beterini versin

“Ben bir anneyim ve 6 yaşındaki kızım, bana işten durdurulduysam kendisine nasıl yeni yıl hediyesi ve yemiş alacağımı soruyor, cevap veremiyorum. 1 aydır evime ekmek götüremiyorum. Ağzı diline uymayan, üç paralık kişiler beni arayacak ve ‘kartını getir işten durduruldun’ diyecek. Beni evladıma mahcup edecek. Allah kendilerine beş beterini versin. Madem işten durdurunuz o zaman kağıtlarımızı verin. En azından işsizlik parası alalım da mağdur olmayalım.”

Tuğba Şener: İşimize dönene kadar sokaktayız

“Madem biz 3 aylık deneme süresindeydik ve işten durdurulma nedenimiz sendikalaşmamız değil, neden bizi arayıp ‘sendikal eylemlere katılma evinde otur, bekle, seni geri işe çağıracağız’ dediler. Bizim işten durdurulma nedenimizi neden çıkıp net bir şekilde açıklayamıyorlar veya madem işten durdurulduk neden hala resmi bir tebliğ yok. CAS Yönetim Kurulu’nun cevapsız birçok sorusu var ve biz bu sorularımızın cevabını istiyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. İşimize geri dönene kadar sokaktayız.”

Ayşe Yeğen: Perişan olduk

“5 yıldır CAS’ta çalışmaktayım. İşten durdurulmadık açığa alındık. Bu kararı da bizlere telefon açarak söylediler. Hakkımızda suç duyurusu olduğunu söylediler. 1 haftadır da Meclis önündeyiz. Çadır evimiz olsu, birbirimize sarılıyoruz. 11 bin TL bankaya borcum var, taksit günü geçti, yatıramadım. Maaş alamıyorum çünkü, başka bir yerden bir gelirim de yok. CAS şirketinden herhangi bir dönüş de yapılmadı. Perişan olduk.”

Mert Can Köse: Ailelerimizi arayıp tehdit ediyorlar

“CAS’ta personel sayısı uçak şirketlerinin sefer faaliyetine göre değişir diyorlar. Kabul ettik, bizim sözleşmemiz doldu işten durdurulduk onu da kabul ettik. Pekiyi CAS Yönetim Kurulu, neden ailelerimizi arıyorlar, sendikal eylemlere katılmayalım diye baskı yapıyorlar. CAS’ta hizmette kaliteden, personelde nitelikten bahsediyorlar. Başarılı bir personel olduğum için işten durdurulmadan önce harekat memurluğu kursuna gidiyordum. Ama şimdi sokaktayım. Fakat şuanda CAS’ta bilgisayar kullanmayı bilmeyen personel var.”

Erdoğan Aydın: Havaalanında güvenlik tehlikeye atılıyor

“Uçak seferlerine bağlı personel sayısı belirleniyormuş. Seferler azaldı biz işten durdurulduk diyelim ama diğer taraftan da 43 kişiyi istihdam ettiler. Bu nasıl iş seferler mucizevi şekilde arttı mı? 5 yıllık, 9 yıllık personelleri işten durdurdular. Hizmet kalitesi nerede? Üstelik bu 43 kişi, işi bilmeyen kişiler. Ercan’da büyük bir kaos olmadan Sivil Havacılık Müdürlüğü harekete geçmelidir. Müdürlük tarafından yapılan tüm açıklamaları gereksiz buluyorum. İşin gerçeği CAS Genel Müdürünün, Yönetim Kurulu’nun ve Başbakan yardımcısının CAS personelini sendikadan istifa etmesini sağlamak. Bu amaç için havaalanında güvenliği riske atmayı göze alıyorlar.”

Osman Kırmızı: Dava açacağız

“7 yıldır CAS’ta çalışıyordum, ekip şefiydim. İlk 15 kişi sendikanın toplantısına katıldığı için işten atıldı. Bunlar deneme sürelerini doldurmuş, 11 gün de fazla çalışmış kişilerdir. Yani eski çalışanla aynı haklara sahiptir. Bize ihbar kağıdı yazamıyorlar. Sözleşmeli olanlar 1 aydır neden işten durdurulduğunu bilmiyorlar. Biz de gayri yasal uygulamalara karşı eylem yaptık. Sendikadan istifa etmemizi istediler, etmedik. Önce 6 kişiyi ardından da 10 kişiyi işten durdurdular. Avukatlarımızla görüştük. CAS Yönetim kuruluna, genel müdüre ve ilgili bakanlık yetkililerine karşı dava açacağız.”

Havadis