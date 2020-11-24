YDP Başkanlık Divanı feshedildi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başkanlık Divanı’nı, üyelerinin ilçe kongrelerinde tarafsızlıklarını koruyamadığı gerekçesiyle feshetti. Genel Başkan Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, “İlçe Kongrelerimiz oldukça renkli ve heyecanlı geçiyor. Bütün ilçelerde tatlı bir rekabet yaşanıyor. Bu rekabette bütün üyelerin değişik adayları destekleme hakkı var. Ama bu desteği yapan kişiler Başkanlık Divanı üyesi sıfatını kullanmamaları gerekiyor. Başkanlık Divanı üyeleri tüzüğümüze göre Genel Başkan Yardımcısı sıfatını taşıyorlar ve tamamen benim tarafımdan atanıyorlar” dedi. Kendisinin Genel Başkan olarak tarafsız olduğunu, Başkanlık Divanı üyelerinin de tarafsız olmak zorunda olduğunu kaydeden Arıklı, “Ama gelinen aşamada görüyorum ki bu tarafsızlık ilkesi çiğneniyor. Bu sebeple Başkanlık Divanını feshediyorum. İlçe Kurultaylarından sonra yeni bir Başkanlık Divanı atayacağım” ifadelerini kullandı. YDP Başkanlık Divanı 10 kişiden oluşuyor ve hepsi Genel Başkan Yardımcısı sıfatını taşıyor.

BRTK