YEMLİK ARPA FİYATLARINDA İNDİRİM!
TÜK Arpa Fiyatında İndirim Yapılacağını Açıkladı
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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), hayvan besleyicilerinin üretim maliyetlerine olumlu katkılar sağlamak yönünde sürekli çabaları olduğunu belirterek, bu çerçevede yemlik arpa satış fiyatında indirim yapılacağını açıkladı
TÜK, yazılı açıklamasında, tedarik koşulları ve döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak gerçekleşen yeni maliyete göre, yemlik arpa satış fiyatının, 18 Şubat Pazartesi gününden geçerli olmak üzere, 1.62 TL/Kilo’dan 1.55 TL/Kilo’ya indirildiğini duyurdu.
Açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu’nun hayvan besleyicilerinin lehine yemlik arpa satış fiyatında gerçekleştirdiği bu fiyat düşüşünün, yemlik arpayı hammadde olarak kullanan işletmeler ile nihai yararlanıcılar olan tüketicilere de olumlu yansımasının beklendiği belirtildi.
Etiketler : TÜK, arpa satış fiyatı, indirim
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