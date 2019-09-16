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YENİ ADLİ YIL BUGÜN BAŞLIYOR

YENİ ADLİ YIL BUGÜN BAŞLIYOR

Yeni Adli yıl bugün başlıyor

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Yeni Adli Yıl yarın başlıyor. Yüksek Mahkeme, her yıl düzenlenen adli yıl açılış töreni yerine basın toplantısı yapacak. Basın toplantısı 09.30’da Yüksek Adliye Kurulu salonunda yer alacak.

Tören düzenlememe kararını, ülkenin ekonomik durumu nedeniyle aldıklarını açıklayan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bu kararın haziranda alındığına işaret etti.

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