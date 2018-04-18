Yeni aşıklardan ilk paylaşım

Gülben Ergen'in aşk itirafından sonra; Gülben Ergen - Burak Törer aşkından ilk paylaşım geldi

Gülben Ergen'in yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, Ergen ilişkisi için "Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum.” demişti.

Aşkın ilk fotoğrafı Burak Törer'den geldi. Törer, Gülben Ergen'in elini tuttuğu kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü: