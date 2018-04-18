Yeni aşıklardan ilk paylaşım
Yeni aşıklardan ilk paylaşım
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Gülben Ergen'in aşk itirafından sonra; Gülben Ergen - Burak Törer aşkından ilk paylaşım geldi
Gülben Ergen'in yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, Ergen ilişkisi için "Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum.” demişti.
Aşkın ilk fotoğrafı Burak Törer'den geldi. Törer, Gülben Ergen'in elini tuttuğu kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve altına şu notu düştü:
"İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!"
Etiketler : Gülben Ergen, Burak Törer, aşk, paylaşım
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