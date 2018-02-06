Yeni Aşkıyla Yakalandı!

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, önceki gece yeni sevgilisi ile Beyoğlu'nda bulunan bir mekanda objektiflere yansıdı.

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri, önceki gece yeni sevgilisi ile görüntülendi. Bir televizyon kanalında spikerlik yaptığı öğrenilen Sinem Ökten ile yeni bir aşka yelken açtı. Kerem Tunçeri, sevgilisi için Beyoğlu’nda bulunan bir meyhaneyi kapattı. Kerem Tunceri ve Sinem Ökten, yemek yediği sırada patlayan flaşlarla şoke oldu.

MEKANI ARKA KAPIDAN TERK ETTİLER



Son olarak sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar ile bir ilişki yaşayan Kerem Tunçeri, mekana el ele geldiği Sinem Ökten’le arasındaki durum soruldu. Kerem Tunçeri, “Arkadaşlar aramızda bir şey yok. Sinem Ökten arkadaşım olur” diyerek inkar etti. Mekan çıkışı kendilerini bekleyen magazinin basını atlatan Kerem Tunceri ve sevgilisi, geceyi arka kapıdan terk etti.