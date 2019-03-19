“YENİ CEZAEVİNDE SONA GELİNİYOR”

Star Kıbrıs Gazetesi'nden Haluk Doğandor'un haberine göre; Bir önceki Hüseyin Özgürgün Hükümeti’nde İçişleri Bakanı olarak kabinede görev alan Kutlu Evren zamanında T.C ile protokolü imzalanıp yapımına başlanan yeni cezaevi inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.



Yeni cezaevine ilişkin soruları yanıtlayan İşçileri Bakanı Ayşegül Baybars müjdeyi verdi ve yeni ceza evinde sona gelindiğini açıkladı.



Yıllardır hizmet veren mevcut cezaevinin kapasitesinin çok üzerinde hizmet verdiği ve sıklıkla sorunlar yaşandığı kamuoyunun bilgisindeydi. Cezaevinde görev yapan gardiyanlar, zor koşul ve imkansızlıklar içerisinde özveri ile görev yapmaya çalışmaya devam ederken zaman, zaman da yaptıkları grev ve uyarılarla içerisinde bulundukları zor koşulların iyileştirilmesi, Merkezi Cezaevi’nin fiziki yetersizliğini kamuoyuna duyurmaya çalışıyorlar.



Tüm bu yetersizliklerden cezaevinde kalan mahkumlar da payını alıyordu. Mahkumların kaldığı koğuşlar, tuvaletler, duşlar ve yemek yeme yerleri yetersiz iken ailelerin görüş yaptığı yerlerde günün koşulların çok ötesinde.



Yeni Cezaevinin tamamlanması ile birlikte hem kapasite olarak daha fazla mahkumun daha iyi şartlar altında bir arada olacağı ve çalışan gardiyanların daha huzurlu bir ortamda iş yapabilecekleri bir yapıya kavuşacak.



Yeni cezaevinde başta kamera sistemleri olmak üzere içi giriş ve çıkışlarda da son teknolojik cihazların kullanacağını söyleyen yetkiler yeni cezaevi inşaatında artık sona doğru gelindiğini açıkladılar.



Minareliköy’deki yeni cezaevinin yapımının devam ettiğini kaydeden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, cezaevinin bitirilmesi için uğraş verdiklerini söyledi.



Star Kıbrıs Gazetesine bilgi veren Bakan Baybars; “şu anki mevcut cezaevinde olmayan bazı imkansızlıklar var. Örneğin, atölyeler çok kısıtlı. Mahkumların vakit geçirebilecekleri, sosyal hayata entegre olabilecekleri, tahliye oldukları zaman meslek edinmelerini sağlayacak hususlarla ilgili birtakım projeler yapsak da ki biliyorsunuz Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile bir proje hazırladık ve artık cezaevindeki sanatlarını, cezaevinden tahliye olduktan sonra meslek edinerek hayata geçirebiliyorlar. Mevcut cezaevinde basketbol sahası dahil olmak üzere, spor tesisleri ve birçok atölyeyi içinde barındıran birçok suça ve suçluya yönelik ders alabilecekleri ve sosyal hayata hazır olabilecekleri atölyeler var. Dolayısıyla, bu biraz daha onları hayata bağlayacak unsurlardır. Bu da onların ıslah olmasına ve topluma kazandırılmalarına katkı sağlayacaktır. ” şeklinde konuştu.