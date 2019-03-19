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  3. METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...
METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

Hava durumu...

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Meteoroloji Dairesi açıkladı bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri sisli geçecek. 
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. 

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