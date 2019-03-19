METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...
Hava durumu...
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Meteoroloji Dairesi açıkladı bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri sisli geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, 19 Mart 2019, hava durumu
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