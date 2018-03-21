YENİ GELDİ SICACIK!

Meclis kürsüsüne kara kaplı bir dosya ile çıkan ve yasa dışı uygulamalardan söz eden Zeki Çelerin sözleri dikkat çekti:

Cumhuriyet Meclisi’nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 227 milyon 155 bin 400 TL’lik 2018 bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri esnasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile milletvekilleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Kürsüye kara kaplı bir dosya ile çıkan Bakan Zeki Çeler, UBP’li vekilleri kızdırdı. “Daha yeni elime geldi, sıcacıktır” diyen Çeler sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakanlığımızda açılmış bir soruşturmanın Başsavcılık raporlarını getirdim. Bu dosyanın devamının sağlanması anlamında ciddi şekilde üzerine düşeceğiz. Ülkemize gelmek isteyen yabancı uyrukluların işverenleri tarafından ön izin ve çalışma izni alınması gerekiyor. Ama bu yapılmadan ülkeye turist gibi gelen kişilerin turist vizesi de bittikten sonra ön izin almadan ve Çalışma Dairesi’ndeki personelin “bu uygun değildir” demesine rağmen, dönemin bakanı ve özel kalem müdürünün imzasıyla ön izin alınmadan bir işçiye çalışma izni çıkarılması sağlanmıştır. Bu yasaya aykırıdır.”

“Sayın Çaluda bir imza da sizindir!”

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda’nın yerinden laf atması üzerine o zaman isim vereyim” diyen Bakan Çeler, şöyle devam etti:

“Hazır değil misiniz yolsuzlukları getirelim. Getirin diyen siz değil miydiniz? Daha elime bugün geldi, sıcaktır. Sayın Çaluda isminizi vermemiştim ama vereyim. Biri de sizsiniz. Bir imza da sizindir”

Arıklı: Birçok meslek yok olacak

Bütçe üzerine söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ülkede meslek liselerine yönelmenin sadece yüzde 25 düzeyinde olduğunu, Avrupa ülkelerinde bu oranın tam ters olduğunu kaydetti.

Arıklı, yakın gelecekte bir çok mesleğin kaybolarak yerine birçok yeni mesleğin geleceğini, bu yönde vizyon konarak geleceğin planlanması gerektiğini, aksi takdirde yakın gelecekte birçok meslek sahibinin, meslekleri ortadan kalkacağı için mesleğini yapamaz hale geleceğini söyledi.

101 bin işçiden sadece 27 bini KKTC vatandaşı

Ülkede 101 bin işçiden sadece 27 bininin KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Arıklı, özel sektörün neden yabancı iş gücü tercih ettiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Topal: Toplu sünnetler uygun değil

HP Milletvekili Hasan Topal, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin organize ettiği toplu sünnetlerin hastane, çalışanlar ve çocukların psikolojisi açısından çok uygun olmadığını, daha geniş zamanlara yayılması gerektiğini kaydetti.

Topal, çocuklar ağlarken siyasi oy peşinde ve şov peşinde olanların fotoğraf çektirmeye çalışmasının şova yönelik hoş olmayan tablolar olduğunu, yardımın ulviyeti azalttığını söyledi.

Çaluda: Kayıt dışı denetimler de önemli

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Çalışma Bakanlığı’nın toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren, çok geniş kitleye hitap eden bir bakanlık olduğunun altını çizdi.

Çaluda, açlık sınırı 4 bin TL’nin üzerindeyken belirlenen asgari ücretin trajikomik olduğunu söyledi.

Çalışma Dairesi’ne değinen Çaluda, iş kazalarının önlenmesi için yetkili kurullar oluşturularak denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti.

Derya: Taşeronlaşma yaşanıyor

CTP Milletvekili Doğuş Derya, ülkede uzun süredir farklı alanlarda taşeronlaşma yaşandığını, bunun sonucunda buralarda istihdam edilen KKTC vatandaşı olmayan insanların istismarının söz konusu olduğu ifade etti.

Taşeronlaşmaya karşı olduğunu söyleyen Derya, taşeronlaşmanın emek sömürüsünün yoğun olduğu bir yapı olduğunu ileri sürdü.

Tatar: Devletin ihtiyata 2 milyar borcu var

UBP Milletvekili Ersin Tatar, İhtiyat Sandığı’nın çalışanın sigortası olduğunu belirterek, İhtiyat Sandığı’nın devletten 2 milyar TL alacağı bulunduğunu, bunun ciddi bir rakam olduğunu, zaman içerisinde ödenmesinin zaruri olduğunu söyledi.