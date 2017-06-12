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YENİ HAFTA SERİN BAŞLIYOR!

YENİ HAFTA SERİN BAŞLIYOR!

Serin ve nemli hava geliyor!

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Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün ve yarın serin ve nemli hava etkili olacak.

Yarın öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek ve yer yer sağanak görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre hava periyod süresince genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; yarın ise az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

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