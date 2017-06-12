YENİ HAFTA SERİN BAŞLIYOR!

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün ve yarın serin ve nemli hava etkili olacak.

Yarın öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek ve yer yer sağanak görülecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre hava periyod süresince genellikle açık ve az bulutlu olacak.

Bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; yarın ise az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.