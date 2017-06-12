YENİ HAFTA SERİN BAŞLIYOR!
Serin ve nemli hava geliyor!
A+A-
Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, bugün ve yarın serin ve nemli hava etkili olacak.
Yarın öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek ve yer yer sağanak görülecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre hava periyod süresince genellikle açık ve az bulutlu olacak.
Bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; yarın ise az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Bu haber toplam 522 defa okunmuştur
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, serin hava
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.