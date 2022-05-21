Yeni inşa edilecek okulların isimleri belirlendi

efkoşa’da iki, Gazimağusa’da da bir okulun isimleri Bakanlar Kurulu’nca belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Vedat Ertüngü arasında 17 Mart 2021’de imzalanan protokol uyarınca, Vedat Ertüngü tarafından Lefkoşa’da Aydemet Mahallesi’nde inşa edilerek bakanlığa teslim edilecek lisenin adı “Meral ve Vedat Ertüngü Lisesi” olarak isimlendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 24 Haziran 2021’de imzalanan protokol uyarınca Yonpaş Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Gazimağusa Maraş Mahallesi’nde inşa edilerek bakanlığa teslim edilecek lisenin adı “Yonpaş Metin Derinel Lisesi” olacak.

Lefkoşa’da Esin Arık Sanver ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 12 Kasım 2020’de imzalanan protokol uyarınca Kızılbaş Mahallesi’nde inşa edilerek bakanlığa teslim edilecek lise ise “Esin-Leman Lisesi” adıyla eğitim-öğretime açılacak.