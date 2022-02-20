Yeni kitabında tek tek açıkladı: İki ipucu sıraladı

Jeff Bezos’un eski yönetici asistanı rüya gibi bir kariyer için tavsiyelerde bulundu. Jeff Bezos ve Marissa Mayer’in yönetici asistanı ve Eric Schmidt’in yöneticilerinden biri olarak çalışan Ann Hiatt, ‘Bet on Yourself’ isimli kitabında, kariyerde başarıya ulaşmanın iki temel yolunu açıkladı.

Hiatt, kariyerinde başarılı olmasının temelinde güçlü ve kendisine model olabilecek yapıda bir lider seçmesinin önemini vurgularken, “Öncelikle, ilerlemek istediğim kariyer yolunda bana rol model olacak, liderlik niteliklerini barındıran bir yönetici bulmak için çabaladım” yazdı.

Jeff Bezos’un eski asistanı; “İkincisi, etrafımı kaliteli insanlarla ve kendimi gelişmek için bana fırsatlar sunabilecek kişilerle çevirdim. Daha çok rol modellerimin etrafında olmayı seçtim.” ifadelerinde bulundu.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin isimlerinden Bezos, Hiatt’ı 2022 yılında işe aldı ve Hiatt’ın doktora yapmak üzere işten ayrıldığı 2005 yılına kadar ikili birlikte çalıştı. Şimdi ise CEO’larla çalıştığı kendi danışmanlık şirketini yürütüyor.

Hiatt, Google’da tanıştığı insanlardan, özellikle Marissa Mayer’den etkilendiğini ve kendisi için çalışmanın zor olacağını bildiği halde onla çalışmak istediğini “Çünkü ondan çok şey öğreneceğimi biliyordum” sözleriyle açıklıyor.

‘KENDİME HEP BU SORUYU SORDUM’

Hiatt kitabında şu ifadelere yer veriyor: “Bir sonraki kariyer adımlarım her zaman kendime ‘Kariyerimin bir sonraki aşamasında ne öğrenmek istiyorum?’ anahtar sorusunu sorarak şekillendi. Hiçbir zaman kolay yoldan büyüme fırsatlarını kovalamadım. Onun yerine hep zamanını bekledim.”

Her zaman için çalışmak istediği insan tipine her şeyden önce öncelik verdiğini söylüyor çünkü bunun, olmak istediği insan ve lideri şekillendireceğini vurguluyor.

Hiatt kitabında, “Meslektaşlarınızdan etkilenmek için milyarder bir CEO veya en iyi teknoloji şirketi için çalışmanız gerekmiyor, ancak proaktif olarak sürekli geliştirmeniz gerekiyor” dedi.

sözcü.com.tr