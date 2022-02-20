Konuşması sırasında kulaklığı arızalanan Zelenskiy'nin Rusya ile ilgili sözleri salondakileri güldürdü

Münih'te gerçekleştirilen ‘Güvenlik Konferansı’ kapsamında yaptığı konuşma sırasında çeviri kulaklığı arızalanan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, durumu 'Rusya'nın siber saldırısı' olarak değerlendirdi.

Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen ‘Güvenlik Konferansı' kapsamında bir konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in çeviri kulaklığı arızalandı.

Kulaklığının bozulmasını ‘siber saldırı’ olarak değerlendiren Zelenskiy, “Rusya burada değil, ama aslında burada” dedi.

Zelenskiy’in sözleri, salonda bulunanları güldürdü.

sözcü.com.tr