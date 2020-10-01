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Yeni Yasama Yılı başladı

Yeni Yasama Yılı başladı

Yeni Yasama Yılı başladı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9. Dönem 4. Yasama Yılına bugün törensel toplantı ile başladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.50’de Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

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Toplantıyı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, eski parlamenterler ve aralarında bazı kurum müdürlerinin de bulunduğu konuklar izliyor. 

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