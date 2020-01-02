YENİ YILDA ALTIN...

Yeni yılda altına yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291 lira oldu. Peki çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında güncel durum…

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 474 Lira

Yarım altın: 947 Lira

Gram altın: 291 Lira

Cumhuriyet Ata lira: bin 939 lira

Tam altın: Bin 894 Lira