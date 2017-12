YENİŞEHİR'DE TRAFİK KAZASI!

Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kaza korkuttu.

Olay yerinden alınan bilgiye göre; HE 073 plakalı araç sürücüsü, yol kenarında park halinde bulunan önce KC 841 plakalı araca, sonrasında da PG 266Z plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle HE 073 plakalı araç, yol içerisinde yan devrilerek durabildi. Trafik kazası sonrasında sokak trafiğe kapandı, her 3 araçta maddi hasar meydana geldi, yaralanan olmaması ise sevindirdi.